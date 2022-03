L’attaccante e capitano del Napoli Lorenzo Insigne mostra tutta la propria amarezza per la sconfitta maturata ieri sera contro il Milan.

Lorenzo Insigne era giù di morale nel post-gara quando a DAZN ha analizzato la sconfitta subita col Milan. “Sapevamo che era una grande occasione, ma l’abbiamo sprecata. Abbiamo lottato fino alla fine, siamo molto amareggiati. Dispiace soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto. Se abbiamo parlato nello spogliatoio? In questi momenti è meglio evitare, la tristezza domina su tutto”.

“Parleremo della partita domani analizzando la gara col mister“. Infine l’attaccante cita le parole del tecnico in conferenza stampa: “Se facciamo come stasera non ci ricorderà nessuno, dobbiamo lavorare tutti di più a cominciare dal sottoscritto. Pensiamo a ripartire dalle cose buone e alle prossime dieci partite. Non possiamo piangerci addosso“.

