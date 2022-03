La vittoria del Milan è un chiaro segnale per il campionato: ora i rossoneri sono i favoriti per il titolo.

In attesa di conoscere quando si recupererà (e come finirà) Bologna-Inter, il Milan di Pioli compie un altro passo verso l’obiettivo scudetto. La vittoria di ieri sera estromette (per il momento) la banda Spalletti dalla lotta per il titolo. Le due squadre più attrezzate sembrano ora Milan e Inter, con i nerazzurri attesi dalla difficile gara di Champions League domani sera contro il Liverpool.

Anche il calendario sembra essere favorevole al Milan. I prossimi impegni saranno contro Empoli, Cagliari e Bologna. I nerazzurri dovranno invece vedersela contro il Torino in trasferta, per poi affrontare Fiorentina in casa e Juventus ancora a Torino. Questo mini ciclo potrebbe consegnarci la prossima squadra campione d’Italia. I rossoneri si godono il momento e sognano un traguardo che sarebbe eccezionale. Il tutto senza dimenticare la Juventus, che si sta pericolosamente riavvicinando alla vetta della classifica.

di Riccardo Amato

