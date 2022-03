L’allenatore del Genoa Alexander Blessin si è detto contento del pareggio esterno conquistato a Bergamo contro l’Atalanta.

Alexander Blessin esprime la propria felicità per lo 0-0 con l’Atalanta a DAZN. “Ho detto alla squadra le stesse cose delle sei partite precedenti, sono molto orgoglioso dei giocatori e della loro prestazione. Non è facile venire a Bergamo e fare questo tipo di partita, creando anche delle grandi occasioni con Destro e Amiri“.

IM_pallone_serie_A_2020

“Sono arrivato in corsa, non so cosa sarebbe successo se fossi partito dall’inizio della stagione con il mio lavoro. Siamo sulla strada giusta, so quello che dobbiamo fare da qui alla fine della stagione. Amiri? Parliamo di un grande giocatore. Ha giocato settanta minuti di qualità, può darci sia gol che assist. Mi preoccuperò solo quando la squadra non creerà occasioni“.

