Il vice allenatore del Bologna, De Leo parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus.

Queste le dichiarazioni del vice allenatore del Bologna De Leo, in vista della partita contro la Juventus di domani: “Non basta affrontare la sfida con leggerezza. Bisogna mettere qualcosa in più sotto il profilo tecnico e avere la capacità di restare in partita e saper soffrire. Vogliamo giocarcela con tutti. Non guardiamo alle loro assenze perché sono comunque forti. La mediana può essere una chiave della partita. Scudetto? Secondo me sono ancora in corsa perché stanno trovando continuità. Ci proveranno fino alla fine.“

La condizione dei giocatori: “E’ aumentata in questi giorni nonostante ci sia stato meno tempo per preparare la sfida contro i bianconeri. In certe situazioni abbiamo dovuto frenare l’ardore di alcuni giocatori.“

Le condizioni di De Silvestri: “Lo valuteremo oggi, ma Dijks sta facendo veramente un ottimo campionato.“

Conclusione su Mihajlovic: “Ci ha chiesto di mantenere questo atteggiamento leggero, continuando a dimostrare dal punto di vista umano e tattico della squadra. Il mister continua a sottolineare l’impegno che questi ragazzi ci stanno mettendo e questo secondo me si vede in campo.“

