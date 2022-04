Il tecnico del Torino Ivan Juric, parla in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Queste le parole dell’allenatore.

L’allenatore del Torino, il croato Ivan Juric parla in conferenza stampa del match contro la Lazio. Queste le parole: “Vogliamo ripetere le buone prestazioni e cercare di crescere. La Lazio con Sarri ha trovato una fisionomia, ogni tanto fa passi falsi ma già da mesi giocano come vuole lui. Dobbiamo rispondere bene.“

Sugli obiettivi finali: “Vorrei fare più vittorie possibili e giocare bene, oltre a migliorare su tanti aspetti. 47 o 50 punti non cambia la vita, te la cambia se fai qualcosa in più. Ma non sono ossessionato. Motivazioni? Non esiste che calino le mie o quelle dei giocatori. Dobbiamo stare sul pezzo con voglia di giocarcela, non credo che possa succedere.“

IM_Ivan_Juric

La domanda poi verte se gioca Ansaldi: “Gioca Vojvoda in questo momento sta meglio di Ansaldi che invece ha giocato poco.“

Conclusione su Belotti: “Mi piace sotto tutti i profili. Gli credo ciecamente quando dice che deciderà a fine anno. Valuterà le soluzioni e deciderà cosa è meglio per lui. Dovesse rimanere sarei molto felice. Quando sta bene è veramente forte.“

