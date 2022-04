Arriva la sentenza del tribunale federale sul caso plusvalenze, ecco la nota ufficiale comunicata dal tribunale.

È arrivata la sentenza del tribunale attraverso una nota ufficiale sul primo grado del filone di indagini riguardanti il caso plusvalenze. Tutti prosciolti in primo grado.

Il comunicato: “Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni.“

Aurelio De Laurentiis

Le richieste per la Juventus erano 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 16 mesi per Fabio Paratici, 8 mesi per Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene in quanto già presente nel CDA bianconero. La sanzione economica richiesta era invece 800 mila euro di multa ai bianconeri. Riguardo il Napoli Aurelio De Laurentiis, presidente della società azzurra, erano stati chiesti 11 mesi e 5 giorni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG