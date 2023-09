Giovanni Fabbian ai più sconosciuto ai palcoscenici della Serie A, ma il Bologna in estate si è assicurata un vero gioiello

Entrato in campo nella ripresa della sfida contro il Cagliari ha impiegato 3′ per trovare la rete della vittoria. Ha ripreso da dove aveva finito: capocannoniere della B della Reggina e ora il salto in alto verso la A. Il Bologna l’ha prelevato con una cifra importante, lasciando la recompra all’Inter. Un gol da opportunista, inserimenti e qualità: Fabbian ha già stregato Thiago Motta.

