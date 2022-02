“Sarri sta cercando di portare qualcosa di nuovo”, ha dichiarato Mihajlovic parlando dei prossimi avversari.

Alla vigilia del match con la Lazio, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato proprio dei biancocelesti, evidenziando la forza della squadra di Sarri. “Se mi aspetto la Lazio di Coppa o di campionato? Una via di mezzo delle due. Ho visto partita di Firenze ed erano stati meravigliosi”.

“Sarri sta cercando di portare qualcosa di nuovo, quando inizi a far vedere qualcosa poi succede che si sbaglia, c’è un tempo per ogni cosa. Per assimilare quello che vuole il tecnico i giocatori devono essere disponibili e poi ci vuole anche fortuna. Non ci sono dubbi però sul valore della squadra e del tecnico, vedremo dove arriveranno se in Champions o Europa League ma hanno tutte le carte in regola per andare avanti”.

