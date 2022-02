L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida alla Sampdoria parlando anche del rinnovo di Theo Hernandez.

Domani il Milan è impegnato nel lunch match contro la Sampdoria e può recuperare terreno su Napoli o Inter o addirittura su entrambe; ecco le parole di Stefano Pioli alla vigilia della gara. “Al di là dei risultati la squadra è molto più consapevole e matura rispetto a uno o due anni fa. Abbiamo una squadra giovanissima che ha fatto esperienze ed è cresciuta. A Milanello non c’è mai stato pessimismo, abbiamo sempre lavorato con fiducia. La forza di un gruppo è continuare a farlo quando i risultati non vengono, è facile farlo quando si vincono le partite. Ovviamente siamo soddisfatti per come sono andate le ultime due gare, ma continuiamo a pensare di partita in partita”.

Theo Hernandez

“Ora conta solo quella di domani e ho visto la giusta concentrazione.Sarà un esame difficile contro una squadra che è in ripresa. Giampaolo è un grande allenatore e sa far giocare bene le proprie squadre. Credo che il rinnovo di Theo Hernandez sia un bellissimo segnale per tutto l’ambiente da parte di un club che ha una visione per presente e futuro. Theo e il Milan hanno voluto fortemente il rinnovo del contratto. Avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza per un club che programma il presente e il futuro significa che il percorso può dare stabilità a un club che vuole tornare ai massimi livelli“.

