L’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato dell’Inter e degli obiettivi della società in vista della prossima stagione

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni si concentra sull’Inter, con un occhio già proiettato alla prossima stagione:

INTER- «L’Inter ha una squadra già forte così, sicuramente ci sono delle caselle da riempire ma si ripartirà da protagonisti. Prenderanno giocatori funzionali, anche per essere competitivi in Europa. Sì, ci vorrebbe coraggio per andare a prendere giovani e buttarli nella mischia, pur sapendo che l’obiettivo sarà quello di tornare a vincere il campionato. Asllani non ha avuto possibilità? Ma guardiamo la rosa a centrocampo dell’Inter e capiamo il perché. Far crescere i giovani è molto difficile, Inzaghi in passato ha lavorato tanto coi giovani e gli può essere utile ora, ma per tornare a vincere l’Inter deve prendere giocatori pronti a vincere»

