Bonucci: «Convinto dall’entusiasmo dell’Union. Con la Juventus…». Le parole del difensore verso la Germania

A Sky Sport, ecco le prime parole di Leonardo Bonucci dopo l’addio alla Juve. Il difensore è partito nelle scorse ore in direzione Germania.

BONUCCI – «Sono contento di andare in una società come l’Union Berlino, l’entusiasmo che ho respirato quando ho parlato con loro è stato importante. Gioca la Champions e la Bundes è un grande campionato. Sono pronto per andare a Berlino. Poteva finire meglio con la Juventus? È un discorso che poi affronteremo».

