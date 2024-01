L’ex portiere del Milan, Simone Braglia, è intervenuto sul rigore dato alla Fiorentina contro l’Inter per il contatto tra Sommer e Nzola

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Simone Braglia si è espresso duramente in merito al rigore concesso alla Fiorentina contro l’Inter per lo scontro di gioco tra Sommer e Nzola.

SUL RIGORE – «Allora togliamo le mani ai portieri e facciamo portieri volanti. Come può essere rigore un intervento del genere? Si vede che prende la palla. Se non dobbiamo più accettare gli scontri di gioco… Per me ha preso prima la palla, non puoi dare rigore per imprudenza. Nei campionati stranieri non sono così sui falli in area. Vuol dire che il portiere non può più uscire di pugno se si prendono decisioni simili».

CHI MEGLIO TRA INZAGHI E ALLEGRI? – «A inizio campionato non avremmo detto che a questo punto la Juve sarebbe stata a questo livello. Quindi dico Allegri. Inzaghi ha sì plasmato la sua squadra, ma grande merito gli va dato anche alla società, che gli ha dato una mano eliminando gli attori interni che lo osteggiavano».

