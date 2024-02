Massimo Brambati, ex giocatore e procuratore, ha analizzato la sfida tra Roma ed Inter a poche ore di distanza

Massimo Brambati ha trattato alcuni argomenti a TMW Radio, tra cui la partita Roma-Inter.

ROMA INTER – «Da una parte c’è un allenatore che si gioca tantissimo, sa che se arriva in Champions il contratto è pronto. Credo che De Rossi sarà bravo a creare i presupposti per mettere in difficoltà l’Inter, che ha un tasso tecnico superiore. La Roma può mettere in difficoltà l’Inter. Poi Lukaku e Dybala non sono due clienti facili».

