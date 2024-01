L’ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua su Genoa Inter e sulla lotta scudetto tra i nerazzurri e la Juve: le sue parole

Intervenuto su TMW Radio, Massimo Brambati commenta le dichiarazioni rilasciate da Acerbi dopo Genoa Inter, dice la sua sul pareggio ottenuto dai nerazzurri e sulla lotta scudetto con la Juve.

SULLA JUVE – «La Juventus ha questa compattezza e questo spirito che potrebbero essere una carta vincente, poi non so se potranno vincere lo Scudetto. Molto dipenderà dal mercato e dalle altre squadre che faranno le coppe. Se guardiamo gli ultimi 15 giorni e prendiamo lo stesso campo, Marassi, se due episodi arbitrali vanno nel verso in cui dovevano andare, la Juve sarebbe in testa. C’è un rigore netto per la Juve contro il Genoa e un errore clamoroso di Doveri e del VAR che non valuta la spinta di Bisseck su Strootman. Quello è fallo tutta la vita».

MEGLIO ALLEGRI DI INZAGHI? – «Sì. Allegri senza due centrocampisti e con i giovani è dove è in classifica, senza mai lamentarsi. A Inzaghi si è fatto male Cuadrado e gli hanno già preso un altro giocatore, non so, la differenza c’è. Inzaghi ha raggiunto una finale di Champions ma l’ha persa. Poi ha vinto altre coppe ma ha perso due campionati».

SULLE PAROLE DI ACERBI – «E’ un’invasione di campo, ma non ha neanche detto le cose come stanno veramente. Perché Sommer, Pavard, Bisseck, Arnautovic, non sono tutti parametri zero. E poi prendi in esame acquisti fatti dalla Juve due anni fa. I giocatori finché giocano pensino a giocare e non dicano altro. Sostituirsi ai dirigenti della propria squadra non va, metti in difficoltà gli stessi dirigenti così».

L’articolo Brambati rimprovera Acerbi: «Sostituirsi ai dirigenti non va, pensi a giocare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG