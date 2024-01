Il noto giornalista Paolo Condo ha fatto il punto sui risultati dell’ultimo turno di Serie A tra cui il pari tra Genoa ed Inter

Intervenuto sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò tira le somme dei risultati del diciottesimo turno di Serie A, tra cui il pari in Genoa Inter.

LE PAROLE – «Se ci passate la provocazione, i giocatori di Serie A si sono presi il turno di riposo che un calendario inutilmente assillante aveva loro negato. Quattordici gol non costituiscono soltanto il record negativo stagionale, ma una sorta di sciopero bianco: la giornata meno prolifica era stata fin qui la quinta (19), ma il dato medio di 24,83 gol a weekend ci dice che stavolta si è andati a velocità quasi dimezzata. Il che, fuori dalla provocazione, segnala una grande stanchezza generale.

Sarebbe stato saggio assecondarla con una settimana di riposo vero, anche perché lo spettacolo è stato sinceramente povero ovunque. La premessa serve a spiegare l’epidemia del “corto muso” (cinque 1-0, più due 0-0), tra i quali il più significativo è ovviamente quello della Juve, visto che vale il riavvicinamento all’Inter. Il pareggio di Inzaghi a Genova è venuto due settimane dopo l’analogo risultato colto a Marassi da Allegri, il che ribadisce la singolare marcia parallela delle due pretendenti allo scudetto: i due punti di differenza risalgono a Bergamo, dove l’Inter ha vinto e la Juve soltanto pareggiato, il segno delle altre gare è ovunque identico.

La lotta per lo scudetto si svolge ormai su un pianeta lontano. Il resto non è semplice da interpretare, perché se le stranezze sono sempre successe — segno di maturità è capire di non poterle spiegare tutte — quest’anno si sta esagerando. L’unica squadra capace di battere sia l’Inter che la Juve — il Sassuolo — senza quei sei punti sarebbe largamente ultimo in classifica».

L’articolo Condò analizza: «Pari tra Genoa ed Inter analogo a quello della Juve, la loro marcia…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG