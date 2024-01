Il giornalista Stefano De Grandis commenta la prova offerta da Mkhitaryan e Barella in Genoa Inter e le scelte di Inzaghi

Dagli studi Sky nel corso di Sky Calcio Club, Stefano De Grandis è intervenuto nella discussione legata al poco minutaggio di Frattesi, sottolineando la prova incolore di Barella e Mkhitaryan in Genoa Inter.

LE PAROLE – «Frattesi, rispetto ai laterali che entrano sempre e che sono il cambio, è una riserva che gioca meno minuti. Rispetto a Barella e Mkhitaryan gioca meno minuti. Probabilmente sono più bravi degli altri. In quest’ultima partita Barella e Mkhitaryan non sono andati bene come al solito».

L’articolo De Grandis su Genoa Inter: «Barella e Mkhitaryan non bene come al solito, Frattesi…» proviene da Inter News 24.

