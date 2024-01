L’ex calciatore della Juve, Giancarlo Marocchi, muove una critica ad Inzaghi sul poco utilizzo di Frattesi nelle rotazioni dell’Inter

Intervenuto dagli studi di Sky nel corso di Sky Calcio Club, Giancarlo Marocchi si sofferma sul poco utilizzo di Davide Frattesi finora all’Inter, muovendo così una critica nei confronti di Simone Inzaghi.

LE PAROLE – «L’unica cosa di Simone (Inzaghi ndr), che le sta azzeccando tutte, è che nelle sue rotazioni io Frattesi lo utilizzerei di più. Il suo centrocampo è tra i migliori d’Europa, però stanno giocando così bene i titolari che non si fida abbastanza ogni tanto di mettere fuori Mkhitaryan o Barella, non solo in Coppa ma anche in campionato, per averli un po’ più freschi per le altre partite».

