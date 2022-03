L’ex direttore sportivo dell’Inter Marco Branca ha parlato della corsa Scudetto con particolare attenzione al Napoli di Spalletti.

Radio Punto Nuovo ha intervistato l’ex dirigente Marco Branca per parlare del campionato di Serie A. “Matematicamente ci sono quattro squadre che lottano per il campionato. È un bel campionato per i milioni di tifosi che amano questo sport. La Juventus è ancora dentro, possiamo dirlo. Poi ci sarà anche lo scontro diretto con l’Inter”.

Massimiliano Allegri

“L’andamento di questo campionato dimostra che l’andamento delle squadre dall’ottavo posto in giù è buono, quindi sono tutte pericolose dato che giocano con coraggio. Il calcio dà argomenti ogni tre giorni perché le cose mutano, perché fino a poco tempo fa si parlava in modo diverso di Inzaghi e Allegri. Spalletti mi sembra il più contento della scelta fatta, felice di allenare il Napoli. Sta cercando di ottenere il massimo dalla squadra, tra mille vicissitudini di infortuni e Coppa d’Africa. Pioli è cresciuto in personalità e nella gestione dei propri giocatori. Per cui un giorno potremmo dire bianco e dopo sette giorni rosso. Bisogna prendere le cose con più calma e obiettività”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG