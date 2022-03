Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon rivela come si è appassionato al calcio sostenendo anche di voler chiudere la carriera a Bergamo.

Marten De Roon ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla sua carriera a DAZN. “Gasperini? La sua mentalità fa la differenza, conosce solo la vittoria. Non esiste il 90-95%, ma solo il 100% sia in gara sia in allenamento. Lui ha fatto la differenza con tanti giocatori, che grazie a lui sono migliorati oppure hanno avuto la possibilità di andare altrove. Gioca sempre in maniera offensiva e lo ringrazio: mi ha fatto crescere”.

“Ritiro? Non sono più un ragazzino. A fine mese saranno 31 anni, ma qui sto benissimo: sto crescendo e spero di poter chiudere la carriera a Bergamo. Secondo me, non ci saranno problemi. L’Ajax negli anni 90 con Overmars e Bergkamp era la squadra più forte del mondo. Mi sono innamorato del calcio con loro. Mia mamma mi ha sempre detto che quando ho iniziato a camminare, ho sempre voluto giocare a pallone: sempre e solo calcio”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG