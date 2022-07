Queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni intervenuto a TMW parla della situazione finanziaria dell’Inter.

Enzo Bucchioni intervenuto a TMW parla della situazione economica finanziaria dell’Inter: “Che futuro ha l’Inter? La situazione economica è difficilissima, non diversa da alcuni altri club anche italiani, ma con una differenza fondamentale e abissale: altre proprietà possono ricapitalizzare o investire, Zhang no. Di questo passo il futuro non può che essere scuro. Parecchio scuro.“

Continua il giornalista: “L’Inter è una grande società, soltanto per mantenersi deve tirare fuori tutti i mesi dieci milioni fra stipendi ai dipendenti e liquidità di cassa. I debiti sarebbero attorno ai settecento milioni in un complicato giro di scatole cinesi (non è una battuta) e anche qui c’è una aggravante pericolosa.“

Conclude così “L’anno scorso, proprio per mancanza di liquidità, e necessità impellente di pagare gli stipendi, gli Zhang ricorsero a un prestito da circa trecento milioni attraverso il fondo Oaktree. Questa cifra, comprensiva di interessi a circa il 12%, deve essere restituita in tre trance da cento milioni l’una.“

