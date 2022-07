Il giornalista del Il Sole 24 Ore, Carlo Festa, famoso esperto in economia parla delle condizioni finanziarie dell’Inter.

Carlo Festa del Il Sole 24 Ore, famoso giornalista ed esperto in Economia parla della situazione finanziaria dei nerazzurri: “Immagino che Zhang sarà sotto pressione dei creditori. Non credo che, se questa situazione peggiora, potrà tenersi l’Inter ancora a lungo. Sta da vedere quanto resiste oppure se avrà risorse inaspettate.“

IM_Sede_Inter

Marco Ballotta ex portiere di Inter e Lazio, in una intervista a I Football Club parla così dei nerazzurri: “Di chiacchiere attualmente se ne fanno tante, ma secondo me l’Inter partirà da una base molto solida. Ha posto delle fondamenta rilevanti in vista della prossima stagione. Dybala e Bremer sarebbero state le ciliegine sulla torta, ma l’arrivo di Lukaku ha alzato ancor di più l’asticella della squadra. Il club è solido, sarà la squadra da battere nella prossima stagione.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG