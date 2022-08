Il giornalista Enzo Bucchioni è in disaccordo con parte dei colleghi riguardo la forza della Juventus.

Enzo Bucchioni scrive su Tuttomercatoweb che non vede la Juventus così forte come dicono tante persone. “Leggo, ascolto, vedo un pompaggio mediatico attorno alla Juventus che mi lascia perplesso. E dico poco. E’ vero che i tifosi bianconeri sono circa quindici milioni e qualcuno spera di vendere qualche copia in più, ma siamo davvero sicuri che la Juve sia in testa nella griglia-scudetto e sia pronta per essere competitiva in Champions? Mah… Davvero bastano Pogba e Di Maria per trasformare la squadra mediocre dell’anno scorso? Me lo chiedevo anche prima dell’infortunio del francese, figuriamoci ora”.

“Poi scopro che anche Allegri non è contento, chiede un incontro con la società per fare il punto sul mercato e sollecitare nuovi acquisti e allora forse ci siamo. L’allenatore deve inventare qualcosa, sicuramente cambiare quello visto l’anno scorso e allora il discorso potrebbe essere diverso, ma senza quei tre-quattro giocatori che Allegri chiede, vedo Milan e Inter ancora davanti. E poi attenti alla Roma che trascinata dal carisma di Mourinho e con la qualità, esperienza e quantità che sta immettendo, può fare paura. Intanto ieri è arrivato anche Wijnalduum, ma è soltanto l’ufficialità di quello che vi avevamo detto una settimana fa”.

