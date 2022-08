Il telecronista Fabio Caressa ha detto la sua sulla lotta Scudetto della prossima stagione.

Fabio Caressa in collegamento con Sky Sport ha indicato le squadre che secondo lui hanno operato una miglior campagna di rafforzamento. “Credo che all’inizio la Juventus possa avere ancora qualche piccola difficoltà, sta operando dei cambiamenti significativi e ci vorrà del tempo. Non avrà una partenza a razzo, ma non bisogna farsi ingannare: credo che potrà recuperare”.

Charles De Ketelaere

“Il Milan è sottovalutato, ma parte da una base forte che ha vinto il campionato, in più ha aggiunto Origi e De Ketelaere e ha recuperato Kjaer. Vedo Juventus e Milan sul primo gradino, Inter, Roma e Lazio dietro. E sono molto curioso di vedere la Fiorentina. Colpo dell’estate? Mediaticamente Dybala. Poi Di Maria è un altro colpo di grande livello, Lukaku manco a dirlo: sono acquisti che rientrano nell’ambito di quelli che possiamo fare in quetso momento, non abbiamo la forza economica delle squadre inglese, di alcune spagnole e del Bayern Monaco“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG