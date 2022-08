Il presidente di Ferrari ed Exor John Elkann ha elogiato la qualità dei calciatori della Juventus dopo la classica amichevole di Villar Perosa.

John Elkann domenica ancora una volta le sentenze di Calciopoli parlando del palmares juventino. “Abbiamo vinto 38 Scudetti con la Prima Squadra maschile, 5 con quella femminile, siamo la squadra con più Campioni del Mondo e abbiamo in bacheca tutte le Coppe che ci sono da vincere: questo è per noi uno stimolo per guardare al futuro, adesso dobbiamo stare attenti, perché rispetto al passato il Campionato è più e competitivo, con avversari come Inter, molto solida, Milan campione in carica e Roma; va detto che anche in Europa il livello di competitività si è alzato molto”.

“E’ bello vedere tanti campioni in campo che sono qui da tempo: oggi vediamo anche un’Under 23 competitiva, che gioca bene e ha elementi si sperimenteranno anche in prima squadra; Di Maria darà tanto alla Juve e al calcio italiano“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG