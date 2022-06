Parla il portiere del Parma ed ex portiere della Juventus, Buffon rivela quello che pensa di Angel Di Maria.

Gigi Buffon parla alla Gazzetta Dello Sport, spiegando l’eventuale importanza dell’arrivo di Angel Di Maria: “Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona. Mi sono spiegato?“.

Aggiunge sull’età: “Se è per questo io ne ho quarantaquattro e gioco ancora. L’età non conta, hanno molta più importanza le motivazioni, la passione che si mette nel lavoro, la determinazione. Se Di Maria decide di fare la scelta di trasferirsi in Italia, alla Juve, significa che è pronto per farlo.“

Sulla capacità di tiro: “Per un portiere che se lo vede arrivare davanti non resta che una soluzione: farsi il segno della croce.”

Gianluigi Buffon

Parlando del carattere dell’argentino: “Stiamo parlando di un professionista esemplare, oltre che di un bravissimo ragazzo, uno che non molla un centimetro, uno che lotta non soltanto in partita ma anche in allenamento. E a questo temperamento battagliero unisce qualità tecniche davvero incredibili. Ripeto: nella Serie A di oggi sarebbe come Maradona.“

Conclude parlando di quanto sia sottovalutato: “Direi proprio di sì. Di Maria è stato un giocatore costretto a rimanere all’ombra di altri, sicuramente più acclamati a livello mediatico, pur avendo le loro stesse caratteristiche e le loro stesse qualità.“

