Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno domani sera affronterà i rossoneri che tra l’altro sono sulle sue tracce per la prossima stagione.

Alessandro Buongiorno è stato intervistato da SportMediaset per parlare del suo futuro a breve e lungo termine. “Ho avuto qualche problemino fisico la scorsa settimana, ma spero di esser in campo contro il Milan. Ogni giorno lavoro sempre di più per migliorarmi, crescere e sperare così di fare meglio. Essere il capitano del Torino è un motivo di grande orgoglio perché rappresentare la mia squadra ed essere un riferimento per gli altri è un’emozione grandissima. Ogni volta che gioco, cerco di dare il meglio di me e per questo sono molto felice dove mi trovo”. Domani i dirigenti rossoneri avranno l’occasione di monitorarlo: non è un mistero che il difensore italiano sia stato e sia un obiettivo di mercato.

Stadio Olimpico Grande Torino

Il futuro

Il capitano del Torino in futuro (magari già tra qualche mese) potrebbe voler fare il salto di qualità nonostante già ora giochi nella squadra di cui è tifoso sin da bambino; ecco le sue sensazioni sul futuro. “La Premier League è un campionato che mi alletta particolarmente perché ci sono squadre e giocatori molto forti, con cui continuare a lavorare e crescere. Però anche in Italia mi trovo bene e per questo vedremo in futuro quali scelte compiere. Sicuramente a giugno vorrei andare all’Europeo e magari vincerlo, tuttavia più in generale sogno di vincere la Champions League o il Mondiale, un desiderio che penso ogni bambino vorrebbe realizzare”.

