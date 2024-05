I dirigenti rossoneri stanno valutando chi possa essere il nuovo tecnico ma notizie certe non ce ne sono.

Il Milan sta scegliendo con estrema calma il nome dell’erede di Stefano Pioli: il tecnico parmense verrà esonerato al termine di questa stagione nonostante il contratto valido fino al 2025. Il rendimento della squadra, soprattutto nelle coppe europee, non è stato ritenuto all’altezza.

La situazione

I dirigenti rossoneri stanno valutando chi possa essere il nuovo tecnico tra tantissimi nomi ma notizie certe non ce ne sono, lo testimonia il fatto che ogni giornalista abbia un suo favorito che non corrisponde a quello degli altri. La scorsa settimana ad esempio in pole sembrava esserci Sergio Conceicao mentre adesso l’ex ala pare essere stata superata da Paulo Fonseca.

Sergio Conceicao

Clamorosa indiscrezione

Il giornalista Gianluigi Longari si Sportitalia ha invece lanciato un’indiscrezione che riguarda l0allenatore del Barcellona: “Il rapporto tra Xavi ed il Barcellona nonostante gli annunci e le strette di mano, è tutt’altro che idilliaco. Le divergenze di vedute con la presidenza ed il direttivo restano molto profonde, specie per quanto riguarda la gestione dei cambiamenti della rosa in vista della prossima estate. Non è quindi escluso che la situazione possa precipitare, ed in tal caso potrebbero rinverdirsi i contatti con il Milan che già non sono mancati nelle settimane a venire con tanto di aggiornamenti che ci risultano essere stati sufficientemente recenti per poter rappresentare quantomeno un indizio. Lo capiremo nei giorni a venire“.

