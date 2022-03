Il Cagliari blinda il giovane difensore Giorgio Altare, che nel futuro diventerà oggetto di richieste dei top club.

Il Cagliari vuole costruirsi il futuro, lo fa blindando una delle scoperte di Mazzarri: Giorgio Altare, il giovane difensore promette bene e sarà futuro oggetti di richieste di calcio mercato.

Queste le parole di Altare per il rinnovo: “Ringrazio il Presidente e tutta la Società per questo rinnovo: per me è motivo di grande soddisfazione. Ci tengo a condividere la gioia di questo momento con i compagni, che mi hanno aiutato sin dall’inizio. Mister Mazzarri mi sta facendo crescere, lo ringrazio: mi ha dato continuità, fiducia, cerco di ricambiare tutto questo ogni giorno con il lavoro.”

Il ragazzo del Cagliari definisce l’atteggiamento che ci deve essere in campo e fuori per raggiungere l’obiettivi: “Da qui in avanti ci aspettano delle partite molto importanti per raggiungere il nostro obiettivo: l’atteggiamento deve essere quello che abbiamo fatto vedere molto spesso nel girone di ritorno. Dovremo scendere in campo con fame, grinta e determinazione, aiutandoci l’uno con l’altro. Questo deve essere lo spirito per arrivare alla salvezza, un traguardo da centrare al più presto per noi e per i nostri tifosi.”

Così conclude Giorgio Altare, difensore centrale classe 1998.

