Mazzarri appare soddisfatto e felice della vittoria del suo Cagliari per 1-0 contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

La vittoria del Cagliari fa godere Walter Mazzarri che sente sempre più vicina la salvezza, queste le parole a Sky dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Clima veramente bello, ringrazio i tifosi. Dobbiamo andare a Genova a fare il risultato, come abbiamo fatto oggi. Il primo tempo abbiamo dominato, potevamo fare due o tre gol senza problemi. Il Genoa è una squadra molto tosta quindi dobbiamo metterci subito a lavoro. Ci godiamo la Pasqua meglio che il Natale.“

Walter Mazzarri

Aggiunge il tecnico del Cagliari: “Devo essere io attento: negli allenamenti devono andare a mille. Penso al Genoa e sono contentissimo per il risultato di questa partita. Dobbiamo concludere il campionato giocando in questo modo chiunque si affronti.” Conclude così l’allenatore dei sardi Walter Mazzarri in conferenza stampa post partita vinta contro il Sassuolo.

