Simone Scuffet, portiere del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radiolina. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

PARATA PUSCAS – «Ho chiuso al massimo lo specchio, situazione disperata e ci sono riuscito a non farlo segnare, è andata bene».

RUOLO – «L’obiettivo mio e di tutti è quello di farsi trovare pronti, il mister mi ha dato una chance e cerco di sfruttarla al massimo. Il portiere è un ruolo dove non si cambia in corso di gara, giochi o non giochi, è un ruolo diverso. L’importante è essere pronti e prima o poi l’occasione arriva».

MOMENTI DIFFICILI – «Successe tante cose sono passati tanti anni da Udine. Ho avuto anni dove ho giocato meno e poi ho girato per fare esperienza, in Italia e all’estero. Per un portiere è importante giocare. Tutto fa esperienza e va trasformata in positivo per il futuro».

