Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto dire la sua sulle polemiche per il Var scaturite dopo Inter-Hellas Verona

Intercettato da alcuni giornalisti all’uscita dall’assemblea odierna della Lega Serie A, Urbano Cairo, presidente del Torino, si è espresso così riguardo le polemiche sull’utilizzo del Var fatto in occasione di Inter-Verona. Queste le sue dichiarazioni riprese da calciomercato.it.

LE PAROLE – «Se mi sono fatto un’idea di quello che è successo tra arbitro e VAR in Inter-Verona Secondo me il compito del designatore arbitrale è difficile perché c’è un momento di transizione generazionale. Devo dire che è capitato anche a me di lamentarmi, quindi capisco chi si lamenta. E’ un compito non facile che lui sta assolvendo bene. Poi si può sempre migliorare».

L’articolo Cairo sulle polemiche post Inter Verona: «Il compito di Rocchi è difficile, lo sta assolvendo bene» proviene da Inter News 24.

