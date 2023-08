Calciomercato Inter, si complica l’arrivo di Tomiyasu in nerazzurro: ecco la risposta dell’Arsenal per lui

Takehiro Tomiyasu, giocatore dell’Arsenal, è l’ultimo dei nomi accostati all‘Inter per quanto riguarda il reparto difensivo.

Trattativa non facile però, come sottolinea anche il Daily Mirror: i Gunners si priverebbero del difensore giapponese solo a titolo definitivo, visto che è stato pagato 16 milioni di sterline. No al prestito per i nerazzurri.

