Calciomercato Lazio, in dubbio il futuro di Kamada: il centrocampista giapponese non ha convinto e senza decreto crescita Lotito riflette

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio anche Claudio Lotito sta cominciando a riflettere sul futuro di Daichi Kamada.

Il giapponese, che percepisce un ingaggio da 3 milioni di euro bonus inclusi, ha il contratto in scadenza nel 2024 ma a suo favore un’opzione unilaterale per estendere l’accordo fino al 2027. L’abrogazione del Decreto Crescita complica i piani: in caso di rinnovo infatti la Lazio dovrebbe pagare l’intero lordo dello stipendio del giapponese. Il divorzio è probabile.

