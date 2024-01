I nerazzurri sono pronti a scendere in campo per affrontare gli scaligeri: c’è da mettersi alle spalle il pareggio di Marassi.

Manca poco a San Siro per Inter-Hellas Verona ed i due tecnici hanno già fatto le loro scelte di formazione. Inzaghi ha recuperato Lautaro Martinez e Dimarco ma solo il primo è stato scelto come titolare: sulla sinistra ci sarà ancora Carlos Augusto. Riposo per Darmian e Bisseck, al loro posto giocano rispettivamente i rientranti dal primo minuto Dumfries e Pavard. Sommer ovviamente sarà il portiere mentre Acerbi e Bastoni gli altri 2 difensori centrali nonostante ormai De Vrij sia ristabilito. Nessun dubbio nella parte centrale del centrocampo, ancora panchina per Frattesi, Arnautovic sarà pronto a dire la sua dalla panchina anche perché Lautaro Martinez difficilmente avrà i 90 minuti nelle gambe; ecco le formazioni ufficiali.

Lautaro Martinez

INTER – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

HELLAS VERONA – Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Mboula, Folorunsho, Ngonge; Djuric. Allenatore: Baroni.

L’articolo Inter-Hellas Verona, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG