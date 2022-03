L’ex arbitro di Serie A, protagonista in negativo in Juventus-Inter di un anno fa, ora giudica il collega Guida.

Non è una stagione fortunata quella degli arbitri. Dopo Torino-Inter non si placano le polemiche. Gianpaolo Calvarese a Radio Kiss Kiss Napoli analizza il contatto Ranocchia-Belotti e prone il Var a chiamata. “Si parla di errore umano. Guida e Massa sono due arbitri molto bravi e sono anche internazionali. Il calcio di rigore è evidente. Provando a dare una spiegazione, l’errore potrebbe essere dipeso dal fatto che quest’anno si è cercato di eliminare i ‘rigorini’. Massa, al Var, ha probabilmente commesso un errore riguardo la soglia di intervento”.

“In Napoli-Milan ritengo che i due episodi da calcio di rigore possano essere discutibili, in questo caso il rigore è netto, quindi credo ci sia stato un errore umano. La soluzione? Io credo che una soluzione per continuare a non alimentare altre polemiche riguardo l’utilizzo del Var e che possa far bene a tutto il sistema calcio, arbitri e dirigenti, potrebbe essere il Var a chiamata. Lo stesso Collina, dopo gli ultimi Mondiali di Futsal, in merito al challenge, dopo una sperimentazione disse: ‘E’ un sistema innovativo per lo sport, che garantirà risultati più equi“.

