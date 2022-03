L’esterno del Genoa Andrea Cambiaso indica gli effetti benevoli della venuta del nuovo allenatore Blessin ma non si sbilancia sul suo rientro.

Andrea Cambiaso è stato intervistato a margine di un evento, ecco le sue dichiarazioni. “Con il Torino è stata una vittoria importantissima che mancava da tanto. Siamo molto contenti e carichi, adesso cerchiamo di continuare su questa strada. Sto bene e mi sto riprendendo”.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“Al momento vediamo giorno per giorno l’evoluzione ma mi sento di migliorare. Al derby spero di esserci ma non posso ancora dire niente. Di sicuro è una data importante per me e per la squadra. Ha portato tanta voglia, tanto carisma e soprattutto una ventata d’aria fresca che ci serviva all’interno nello spogliatoio. Il suo arrivo è stato veramente molto importante”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG