Il nazionale uzbeko Eldor Shomurodov non è contento del suo minutaggio e perciò si dice pronto a cambiare squadra se le cose non cambieranno.

L’attaccante della Roma Eldor Shomurodov non è soddisfatto del suo impiego e non ne ha fatto mistero tramite un’intervista rilasciata al sito uzbeko ashkenttimes.uz. “Sono sempre di buon umore quando vengo al ritiro della nazionale. Non sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose a Roma”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Vorrei giocare di più. Non so cosa mi ostacola, probabilmente non sto andando abbastanza bene. Con Mourinho va tutto bene. Come sempre. Forse ora non è più come una volta, ma va bene. Ho un contratto con la Roma: se gioco, rimarrò. Ma non ho intenzione di passare molto tempo in panchina“.

