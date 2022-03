L’ex centrocampista dell’Inter Estaban Cambiasso dà coraggio alla sua ex squadra in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Esteban Cambiasso ha espresso il suo parere a Sky Sport su Liverpool-Inter di domani. I nerazzurri devono rimontare 2 goal di svantaggio nel ritorno degli ottavi di Champions League, sembra un’impresa quasi impossibile ma non per l’argentino.

Champions League

“L’unica cosa certa è che non esiste niente di impossibile, nello sport come nella vita. Andare pensando che i giochi sono fatti mi sembrerebbe un errore. Su come giocarsela con il Liverpool, penso che Simone Inzaghi lo sappia meglio di tutti noi, è lui che vede i giocatori ogni giorno. Penso che saranno più convinti dopo il risultato in campionato, domani si vedrà”.

