L’ex difensore Fabio Cannavaro si è detto piacevolmente sorpreso dal Milan di Pioli ma ribadisce che ci sono 4 squadre in lotta per lo Scudetto.

Il Corriere dello Sport ha intervistato lex campione del mondo Fabio Cannavaro che si è espresso sulla lotta Scudetto. “Il Milan ha lanciato un messaggio, questo sì, ma per vincerlo c’è ancora un gran lavoro da fare. Io continuo a pensare che, vista l’evoluzione della Juventus, sarebbe un errore madornale considerare Allegri irrimediabilmente escluso dalla lotta; e il Napoli, che ha perso l’altro giorno, rimane in corsa. È una sfida a quattro. Del Milan mi ha colpito la naturalezza con cui si cuce addosso un abito adatto alle caratteristiche altrui”.

Stefano Pioli

“Ti gioca nella maniera più idonea per soffocarti e quando ti attacca, lo fa con l’eleganza e l’atletismo di Theo Hernandez e di Leão. Al Napoli ha rubato la possibilità del palleggio. l giochino delle percentuali non mi diverte e le variabili sono tante. La Juventus aspetta l’Inter in casa, per dirne una. Il Milan, chi l’avrebbe detto?, ha pareggiato con la Salernitana e l’Udinese e poi è andato a vincere a Napoli, contro un’avversaria che sette giorni prima era stata capace di prendersi tre punti a Roma, con la Lazio, in un finale da uomini forti. In casi del genere, che sembrano quasi estremi, sarebbe eccessivo andare a cercare una favorita, ammesso che si possa: lo scudetto è un affare per quattro“-

