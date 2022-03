I due giocatori nerazzurri hanno abbandonato il campo per colpa di problemi muscolari che saranno rivalutati.

Ieri sera ad Anfield si è giocata Liverpool-Inter gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri dal torneo nonostante la vittoria per 1-0. La squadra di Inzaghi ha giocato alla grande ma l’impresa di passare il turno era veramente ardua per colpa del risultato dell’andata.

Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic hanno dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per colpa dello stesso infortunio: entrambi hanno accusato un risentimento al polpaccio. L’entità verrà valutata nelle prossime ore per capire se potranno essere a disposizione per la gara di campionato di domenica contro il Torino; Inzaghi spera di recuperare almeno uno dei due.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG