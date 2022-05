L’ala dell’Hellas Verona Gianluca Caprari si esprime sulla lotta Scudetto di cui la sua squadra è inevitabilmente “arbitro”.

Gianluca Caprari è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla viglia di un importantissimo Hellas Verona-Milan. “Sulla fatal Verona ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere”.

“Il mio Instagram è intasato da tifosi nerazzurri in questo momento… Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire. La gara col Milan sarà spettacolare, loro hanno grande qualità ma il Verona ha dimostrato che se sta al 100% è fastidioso per tutti e possiamo fare risultato anche con loro, perché oltre a ritmo e aggressività, anche noi abbiamo qualità. Per come ha giocato questo campionato, Il Milan merita lo Scudetto, anche se credo che la squadra più forte sia l’Inter. Ha sbagliato la partita a Bologna e ora è dura“.

