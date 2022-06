Ai biancocelesti manca un estremo difensore dopo l’addio di Strakosha, c’è Reina ma non dovrebbe fare il titolare.

Thomas Strakosha ha scelto di non rinnovare il contratto con la Lazio, sembrava diretto al Fulham ma così non è stato, l’albanese è ancora senza squadra ma non è detto che vada nel suddetto club. I biancocelesti stanno scegliendo con calma il prossimo portiere valutando attentamente le alternative.

Claudio Lotito

Il primo nome era Marco Carnesecchi dell’Atalanta che però nel frattempo si è infortunato con la nazionale Under 21 e si è dovuto operare alla spalle; starà fuori 3-4 mesi. Anche prima dell’infortunio però non c’era intesa tra i due club per la valutazione del giocatore; la Lazio potrebbe comunque fare un’offerta per lui ma al momento si pensa anche a Guglielmo Vicario dell’Empoli, lo riporta Sky Sport.

