L’attaccante belga sta riuscendo in un’impresa incredibile mai vista prima: farsi prestare per pochi milioni un anno dopo essere stato comprato per 115.

Inter e Chelsea stanno trattando per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, alla fine i londinesi si sono arresi alla volontà del giocatore concedendogli di andare via in prestito. Sky Sport rivela gli ultimi aggiornamenti: le due società si sono parlate ieri ed il club inglese ha rifiutato la prima offerta di 5 milioni.

Giuseppe Marotta

Si continua a trattare con ottimismo, si ha la sensazione che se l’Inter alzi l’offerta la trattativa vada in porto. Il Chelsea non ha fatto una controproposta ma potrebbe volersi aspettare 15 milioni, i nerazzurri potrebbero invece spingersi fino a 10 più bonus.

