Cassano: “Scudetto? Solo il Napoli può infastidire l’Inter”

Gli ultimi risultati in Serie A hanno riacceso la lotta al vertice. L’Inter è sempre al comando ma si sono avvicinate pericolosamente Napoli e Milan. Intervenuto alla Bobo Tv, l’ex attaccante della Roma Antonio Cassano ha espresso la propria opinione in merito alla lotta scudetto. L’Inter si è complicata un po’ la vita e ora serve una reazione. Ecco il parere autorevole di Cassano.

“L’unica che può rompere i coglioni all’Inter è solo il Napoli. Sta facendo il calcio migliore l’Inter, è la più forte. Ma il Napoli può metterla in difficoltà”. Cassano non vede il Milan al livello delle altre due squadre. Lo scontro diretto di sabato prossimo potrebbe essere decisivo per lo sprint finale verso il tricolore. Intanto i nerazzurri si preparano ad affrontare la Roma, questa sera, in Coppa Italia.