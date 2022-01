C’è anche il Liverpool su Paulo Dybala

Non solo l’Inter di Beppe Marotta. Anche oltremanica stanno facendo un pensierino al numero 10 della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Liverpool di Jurgen Klopp sarebbe interessato a Dybala nel caso in cui l’argentino rompesse ufficialmente con il club bianconero. Una prospettiva non così remota allo stato attuale.

La Joya dovrebbe incontrare la dirigenza bianconera nel mese di febbraio, dopodiché tutti avranno maggiori informazoni sul suo futuro. Un eventuale trasferimento all’estero sarebbe ben digerito dai tifosi della Juventus, preoccupati dall’ipotesi di un Dybala con la maglia nerazzurra. Ora tocca al club bianconero formulare l’offerta giusta e far capire al calciatore che è ancora al centro del progetto nonostante l’arrivo dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic. Il Liverpool resta alla finestra.