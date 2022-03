Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin torna a tuonare contro i club che starebbero rilanciando il progetto SuperLega.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un nuovo tentativo di istituire la SuperLega, talmente insistenti che probabilmente qualcosa di vero c’è. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è intervenuto durante un evento organizzato dal Finacial Times a Londra tuonando. “I club sono liberi di creare un proprio torneo, ma non si aspettino di competere in quelli della Uefa”.

Andrea Agnelli

“Sono stanco di questo progetto non calcistico. Ma ora ci riprovano. La prima volta hanno lanciato il progetto nel mezzo della pandemia, ora durante la guerra. Questo li qualifica. Vivono in un mondo parallelo. Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori, per loro i tifosi sono solo consumatori“. Nel corso dello stesso evento, si pensa che oggi pomeriggio Andrea Agnelli possa parlare della “nuova” SuperLega.

