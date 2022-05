Il presidente della UEFA Alksander Ceferin manda una frecciatina ai tifosi italiani ed al nostro calcio in generale.

Aleksander Ceferin ha parlato del progetto SuperLega al termine del match amichevole Hajduk Spalato-Shaktar Donetsk: “La Superlega? È finita. C’è chi sta cercando di soddisfare un po’ di più il loro ego ma la cosa non potrebbe comunque mai funzionare. Quando ci hanno fatto la guerra i tifosi inglesi ci hanno aiutato mentre italiani e spagnoli non hanno fatto niente”.

“Non avevamo bisogno di quelli tedeschi o francesi, perché i loro club non erano nella concorrenza… La Premier League è diversa, ha grande tradizione. Ci sono più soldi ma quando le competizioni europee si rafforzano si allora si parla meno dei campionati. Bayern e PSG sono dominanti, in Germania e Francia dominano solo quei due club. In Italia c’è maggiore competizione ma i club non sono finanziariamente forti”.

