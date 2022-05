Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric parla in conferenza stampa per presentare il match contro Il Manchester City.

Il pallone d’oro Luka Modric parla del ritorno di semifinale di Champions League tra il suo Real Madrid e il Manchester City. Queste le parole del centrocampista croato durante la conferenza stampa: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, sappiamo cosa fare, sarà la partita più importante della stagione. Dobbiamo fare una grande partita per cercare di conquistare la finale.“

Luka Modric

Aggiunge sulla partita d’andata: “Abbiamo molta fiducia, sappiamo di non aver disputato una grande partita a Manchester ma siamo comunque riusciti a segnare tre gol. Questa squadra ha qualità e carattere, siamo il club che ha vinto più Champions League, questo è un fattore che conta tantissimo.” Conclude così, domani sarà una partita davvero spettacolare, vedremo chi riuscirà ad andare in finale della massima competizione europea per club in vigore.

