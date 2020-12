Champions League, Atalanta agli ottavi. Attesa per Inter-Shakthar

Dopo Juventus e Lazio, anche l’Atalanta passa agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria sull’Ajax. La squadra di Gasperini è riuscita a resistere all’offensiva dell’Ajax e solo all’85’ è riuscita a portarsi a casa il biglietto per gli ottavi di finale grazie alla rete di Luis Muriel, entrato in campo pochi minuti prima al posto di Duvan Zapata.

Ajax-Atalanta 0-1: il tabellino

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez (46′ st Timber), Tagliafico (18′ st Huntelaar); Klaassen, Labyad (19′ st Ekkelenkamp), Gravenberch; Tadic, Brobbey (1′ st Promes), Antony. A disposizione: Alvarez, Klaiber, Kotarski, Rensch, Stekelenburg.

Allenatore: Ten Hag

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (34′ st Palomino); Pessina; Gomez, Zapata (33′ st Muriel). A disposizione: Depaoli, Ilicic, Lammers, Malinovskyi, Mojica, Panada, Piccini, Rossi, Ruggeri, Sportiello.

Allenatore: Gasperini

MARCATORI: 40′ st Muriel

ESPULSO: Gravenberch (AJ) al 35′ st per doppia ammonizione

AMMONITI: Hateboer, Freuler (AT). Recupero: 3′ e 4′

Champions League, serata decisiva per Ajax-Atalanta e Inter-Shakthar

Sono due le squadre italiane impegnate oggi nella fase a gironi della Champions League in due partite fondamentali per il proseguo dell’avventura europea che vedrà sicuramente tra le squadre protagoniste la Juventus e la Lazio, qualificate agli ottavi. L’Atalanta di Gasperini scende in campo alle 18.55 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l’Ajax e deve portarsi a casa un pareggio o una vittoria per assicurarsi il passaggio agli ottavi.

Più difficile, invece, è la situazione dell’Inter che non soltanto dovrà vincere contro lo Shakhtar, ma dovrà anche sperare che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach, che si giocherà in contemporanea alle 21 di oggi, non chiudano il match con un pareggio.