L’andata dei quarti di finale di Champions League ci mostra una finale anticipata, Chelsea-Real Madrid. La squadra inglese nonostante i problemi è pienamente in corsa per la vittoria finale, Tuchel ha già in mente la formazione che dovrebbe affrontare i blancos privi di Ancelotti causa covid.

Mendy andrà in porta, il trio difensivo è il migliore: Christensen, Thiago Silva e Rudiger. Esterno a destra il capitano Azpilicueta mentre a sinistra Marcos Alonso. Mediana con Kanté e Jorginho. Davanti la fantasia di Ziyech, Pulisic e Havertz.

Il Real Madrid, ha già scelto la formazione con Ancelotti che seguirà il match da remoto causa covid. Il portiere è Courtois, terzino destro Carvajal mentre a sinistra agirà Mendy. Centrali Militao e Alaba. Centrocampo titolare con Kroos, Casemiro e il pallone d’oro Modric. Attacco con esterni brasiliani Rodrygo a destra e Vinicius Junior a sinistra, nel mezzo il solito Karim Benzema.

